В ДНР сообщили о ранении пяти мирных жителей при обстрелах ВСУ освобождённых территорий
Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении пяти гражданских лиц в результате обстрелов ВФУ ранее освобождённой территории республики», — говорится в сообщении.
Также стало известно о ранении мужчины в результате обстрела ВСУ Петровского района Донецка.
Военные ДНР с начала суток ликвидировали до 30 украинских националистов.
Также сообщалось, что украинские войска с начала суток выпустили более 230 снарядов и мин по 15 населённым пунктам республики.