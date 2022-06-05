В ДНР сообщили о ранении пяти мирных жителей при обстрелах ВСУ освобождённых территорий

Короткая ссылка
В результате обстрелов освобождённой территории ДНР со стороны украинских войск были ранены пять мирных жителей.

Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении пяти гражданских лиц в результате обстрелов ВФУ ранее освобождённой территории республики», — говорится в сообщении.

Также стало известно о ранении мужчины в результате обстрела ВСУ Петровского района Донецка.

Военные ДНР с начала суток ликвидировали до 30 украинских националистов.

Также сообщалось, что украинские войска с начала суток выпустили более 230 снарядов и мин по 15 населённым пунктам республики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить