В ДНР сообщили о ранении пяти мирных жителей при обстрелах ВСУ освобождённых территорий

В результате обстрелов освобождённой территории ДНР со стороны украинских войск были ранены пять мирных жителей.

Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении пяти гражданских лиц в результате обстрелов ВФУ ранее освобождённой территории республики», — говорится в сообщении.

Также стало известно о ранении мужчины в результате обстрела ВСУ Петровского района Донецка.

Военные ДНР с начала суток ликвидировали до 30 украинских националистов.

Также сообщалось, что украинские войска с начала суток выпустили более 230 снарядов и мин по 15 населённым пунктам республики.