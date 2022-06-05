В ДНР заявили об уничтожении до 30 украинских националистов за сутки

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Военные Донецкой Народной Республики (ДНР) с начала суток ликвидировали до 30 украинских националистов.
В ДНР заявили об уничтожении до 30 украинских националистов за сутки
  • РИА Новости

Об этом говорится в заявлении официального представителя Народной милиции ДНР.

Кроме того, были уничтожены два танка Т-80, одна БМП-2, один БТР-4, а также две огневые точки противника в районе населённого пункта Авдеевка.

Также сообщалось, что украинские войска с начала суток выпустили более 230 снарядов и мин по 15 населённым пунктам республики. В результате обстрелов погиб мирный житель, ещё пятеро получили ранения.

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