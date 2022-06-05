ВСУ за сутки выпустили более 230 снарядов и мин по территории ДНР
- РИА Новости
«С начала текущих суток противник выпустил более 230 снарядов и мин из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», 155-мм и 122-мм ствольной артиллерии, 120-мм и 82-мм миномётов», — сообщает ведомство в своём Telegram.
Уточняется, что огонь вёлся по районам 15 населённых пунктов республики. В результате обстрелов погиб мирный житель, ещё пятеро получили ранения.
Также указывается, что было повреждено 78 жилых домов и семь объектов гражданской инфраструктуры.
Ранее представительство ДНР заявляло, что украинские военные обстреляли Киевский и Петровский районы Донецка из «Градов».