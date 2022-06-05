ВСУ за сутки выпустили более 230 снарядов и мин по территории ДНР

Короткая ссылка
Народная милиция ДНР заявила, что украинские войска с начала суток выпустили более 230 снарядов и мин по 15 населённым пунктам республики.
ВСУ за сутки выпустили более 230 снарядов и мин по территории ДНР
  • РИА Новости

«С начала текущих суток противник выпустил более 230 снарядов и мин из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», 155-мм и 122-мм ствольной артиллерии, 120-мм и 82-мм миномётов», — сообщает ведомство в своём Telegram.

Уточняется, что огонь вёлся по районам 15 населённых пунктов республики. В результате обстрелов погиб мирный житель, ещё пятеро получили ранения.

Также указывается, что было повреждено 78 жилых домов и семь объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее представительство ДНР заявляло, что украинские военные обстреляли Киевский и Петровский районы Донецка из «Градов».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить