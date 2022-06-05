ВСУ за сутки выпустили более 230 снарядов и мин по территории ДНР

Народная милиция ДНР заявила, что украинские войска с начала суток выпустили более 230 снарядов и мин по 15 населённым пунктам республики.

«С начала текущих суток противник выпустил более 230 снарядов и мин из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», 155-мм и 122-мм ствольной артиллерии, 120-мм и 82-мм миномётов», — сообщает ведомство в своём Telegram.

Уточняется, что огонь вёлся по районам 15 населённых пунктов республики. В результате обстрелов погиб мирный житель, ещё пятеро получили ранения.

Также указывается, что было повреждено 78 жилых домов и семь объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее представительство ДНР заявляло, что украинские военные обстреляли Киевский и Петровский районы Донецка из «Градов».