Украинские военные обстреляли Киевский и Петровский районы Донецка из «Градов»

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Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что украинские военные обстреляли Киевский и Петровский районы Донецка из «Градов».
Украинские военные обстреляли Киевский и Петровский районы Донецка из «Градов»
  • AFP
  • © Anatolii STEPANOV

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: н. п. Первомайское — г. Донецк (Киевский район), выпущено десять ракет из БМ-21 «Град», — говорится в заявлении представительства в Telegram.

Также уточняется, что со стороны населённого пункта Георгиевка по Петровскому району Донецка выпустили 15 ракет из БМ-21 «Град».

Ранее стало известно об обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ.

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