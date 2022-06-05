Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что украинские военные обстреляли Киевский и Петровский районы Донецка из «Градов».

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: н. п. Первомайское — г. Донецк (Киевский район), выпущено десять ракет из БМ-21 «Град», — говорится в заявлении представительства в Telegram.

Также уточняется, что со стороны населённого пункта Георгиевка по Петровскому району Донецка выпустили 15 ракет из БМ-21 «Град».

Ранее стало известно об обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ.