Украинские военные обстреляли Киевский и Петровский районы Донецка из «Градов»
- AFP
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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: н. п. Первомайское — г. Донецк (Киевский район), выпущено десять ракет из БМ-21 «Град», — говорится в заявлении представительства в Telegram.
Также уточняется, что со стороны населённого пункта Георгиевка по Петровскому району Донецка выпустили 15 ракет из БМ-21 «Град».
Ранее стало известно об обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ.