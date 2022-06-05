Эфирное телевещание в Донецке приостановлено из-за обстрелов со стороны ВСУ
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«В настоящее время все районы Донецка без телевизионного эфира. В городе эфирного вещания нет», — цитирует Чеботарёва ТАСС.
Он уточнил, что это связано с попаданием телевышки в Петровском районе Донецка под обстрел ВСУ.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что украинские военные обстреляли Киевский и Петровский районы Донецка из «Градов».
В результате обстрела Киевского района Донецка были ранены две женщины.