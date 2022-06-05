В результате обстрела Киевского района Донецка ранены две женщины

Короткая ссылка
В результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских военных две женщины получили ранения.
В результате обстрела Киевского района Донецка ранены две женщины
  • РИА Новости
  • © Максим Захаров

Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

Уточняется, что женщины пострадали при обстреле Привокзальной площади в Киевском районе Донецка.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что украинские военные обстреляли Киевский и Петровский районы Донецка из «Градов».

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что украинские военные обстреляли Привокзальную площадь в Киевском районе города.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить