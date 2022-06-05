В результате обстрела Киевского района Донецка ранены две женщины
- РИА Новости
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Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
Уточняется, что женщины пострадали при обстреле Привокзальной площади в Киевском районе Донецка.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что украинские военные обстреляли Киевский и Петровский районы Донецка из «Градов».
Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что украинские военные обстреляли Привокзальную площадь в Киевском районе города.