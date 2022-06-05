Мэр Донецка: украинские военные обстреляли Привокзальную площадь в Киевском районе

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что украинские военные обстреляли Привокзальную площадь в Киевском районе города.

«Украинские преступные формирования совершили обстрел Привокзальной площади в Киевском районе. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», — написал он в своём Telegram.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что украинские военные обстреляли Киевский и Петровский районы Донецка из «Градов».

4 июня Кулемзин заявил, что в результате обстрелов ВСУ были повреждены две школы, лицей, гимназия, ясли-сад.