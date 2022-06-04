При обстреле Донецка военными ВСУ был повреждён целый ряд образовательных учреждений

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Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в результате обстрелов ВСУ были повреждены две школы, лицей, гимназия, ясли-сад.

Об этом он написал в своём Telegram.

Так, например, были повреждены многопрофильный лицей №5 им. Н.П. Бойко, школа №22, МБОУ «Классическая гуманитарная гимназия города Донецка», МБДОУ «Ясли-сад комбинированного типа №13», МБОУ «Школа «Логос». 

Также он добавил, что в результате обстрела повреждено остекление яслей-сада.

Ранее Кулемзин сообщал о повреждении двух школ и Крытого рынка в результате обстрелов ВСУ.

Как отметили в штабе территориальной обороны ДНР, число пострадавших при обстреле украинскими военными Донецка возросло до десяти.

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