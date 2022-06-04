При обстреле Донецка военными ВСУ был повреждён целый ряд образовательных учреждений
Об этом он написал в своём Telegram.
Так, например, были повреждены многопрофильный лицей №5 им. Н.П. Бойко, школа №22, МБОУ «Классическая гуманитарная гимназия города Донецка», МБДОУ «Ясли-сад комбинированного типа №13», МБОУ «Школа «Логос».
Также он добавил, что в результате обстрела повреждено остекление яслей-сада.
Ранее Кулемзин сообщал о повреждении двух школ и Крытого рынка в результате обстрелов ВСУ.
Как отметили в штабе территориальной обороны ДНР, число пострадавших при обстреле украинскими военными Донецка возросло до десяти.