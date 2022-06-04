Число пострадавших при обстреле украинскими военными Донецка возросло до 10

Короткая ссылка
В штабе территориальной обороны ДНР заявили, что число пострадавших при обстреле украинскими военными Донецка возросло до десяти.

«В результате обстрела ВФУ в Донецке число раненых возросло до десяти человек», — говорится в заявлении штаба в Telegram.

Ранее сообщалось о двух пострадавших.

Вечером 4 июня представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило об обстреле Кировского и Ворошиловского районов Донецка военными ВСУ. Обстрелы осуществлялись из «Градов».

Позднее поступила информация о новых обстрелах разных районов Донецка из «Градов».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить