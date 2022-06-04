Число пострадавших при обстреле украинскими военными Донецка возросло до 10
«В результате обстрела ВФУ в Донецке число раненых возросло до десяти человек», — говорится в заявлении штаба в Telegram.
Ранее сообщалось о двух пострадавших.
Вечером 4 июня представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило об обстреле Кировского и Ворошиловского районов Донецка военными ВСУ. Обстрелы осуществлялись из «Градов».
Позднее поступила информация о новых обстрелах разных районов Донецка из «Градов».