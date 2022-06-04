Как минимум два человека пострадали при обстреле ВСУ Донецка из «Градов»

В штабе территориальной обороны ДНР заявили, что, по предварительной информации, в результате обстрела украинскими боевиками Донецка ранения получили два мирных жителя.

«По предварительной информации, в результате обстрела ВФУ в Донецке ранения получили два мирных жителя. Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности. Во время обстрела не покидайте убежище», — говорится в заявлении штаба в Telegram.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило об обстреле Кировского и Ворошиловского районов Донецка военными ВСУ. Обстрелы осуществлялись из «Градов».