Как минимум два человека пострадали при обстреле ВСУ Донецка из «Градов»

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В штабе территориальной обороны ДНР заявили, что, по предварительной информации, в результате обстрела украинскими боевиками Донецка ранения получили два мирных жителя.
Как минимум два человека пострадали при обстреле ВСУ Донецка из «Градов»
  • AFP
  • © Yasuyoshi CHIBA

«По предварительной информации, в результате обстрела ВФУ в Донецке ранения получили два мирных жителя. Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности. Во время обстрела не покидайте убежище», — говорится в заявлении штаба в Telegram.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило об обстреле Кировского и Ворошиловского районов Донецка военными ВСУ. Обстрелы осуществлялись из «Градов».

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