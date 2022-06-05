Наблюдатели СНГ заявили об отсутствии серьёзных нарушений на референдуме в Казахстане
- AFP
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Об этом РИА Новости по телефону из Нур-Султана заявил глава делегации Совфеда Владимир Полетаев.
«Мы обменивались результатами с другими наблюдателями от МПА СНГ, нас 57 человек. Никто не зафиксировал нарушений, способных повлиять на итоги референдума», — сказал он.
Парламентарий также отметил высокий уровень организации референдума.
Ранее генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин прокомментировал ход референдума по Конституции в Казахстане.
5 июня в Казахстане проходит референдум о поправках к Конституции страны.