Наблюдатели СНГ заявили об отсутствии серьёзных нарушений на референдуме в Казахстане

Наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ (МПА СНГ) не выявили нарушений, способных повлиять на итоги голосования на референдуме по изменению Конституции в Казахстане.

Об этом РИА Новости по телефону из Нур-Султана заявил глава делегации Совфеда Владимир Полетаев.

«Мы обменивались результатами с другими наблюдателями от МПА СНГ, нас 57 человек. Никто не зафиксировал нарушений, способных повлиять на итоги референдума», — сказал он.

Парламентарий также отметил высокий уровень организации референдума.

Ранее генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин прокомментировал ход референдума по Конституции в Казахстане.

5 июня в Казахстане проходит референдум о поправках к Конституции страны.