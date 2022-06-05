Голосование на конституционном референдуме Казахстана стартовало в Японии и Южной Корее
Об этом сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел Казахстана.
Всего в 52 иностранных государствах открыты 62 избирательных участка к референдуму Казахстана о поправках к Конституции страны.
«Активность граждан Казахстана в Японии и Республике Корея является ярким свидетельством того, что казахстанцы придают большое значение важности предложенных президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым политических и социально-экономических реформ», — заявили в пресс-службе МИД Казахстана.
Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил референдум по поправкам к Конституции республики на 5 июня.