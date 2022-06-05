Голосование на конституционном референдуме Казахстана стартовало в Японии и Южной Корее

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Первые граждане Казахстана проголосовали на конституционном референдуме. Началось голосование на избирательных участках, открытых для казахстанцев в Японии и Южной Корее.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел Казахстана.

Всего в 52 иностранных государствах открыты 62 избирательных участка к референдуму Казахстана о поправках к Конституции страны.

«Активность граждан Казахстана в Японии и Республике Корея является ярким свидетельством того, что казахстанцы придают большое значение важности предложенных президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым политических и социально-экономических реформ», — заявили в пресс-службе МИД Казахстана.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил референдум по поправкам к Конституции республики на 5 июня.

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