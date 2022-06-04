Минобороны России опубликовало кадры разминирования из Харьковской области

Минобороны России опубликовало видео работы сапёрных подразделений Западного военного округа (ЗВО) по разминированию населённых пунктов в Харьковской области.

Согласно тексту заявления ведомства, подразделения выезжают адресно по запросам мирного населения на разминирование приусадебных участков и сельхозугодий.

«Обнаруженные боеприпасы при возможности их транспортировки грузятся в автомобили, специально оборудованные для безопасной перевозки с песочным настилом и бронепластинами. Взрывоопасные предметы вывозятся на полигон подрыва, размещаются в окопе и подрываются с применением тротиловых зарядов», — пояснили в Минобороны.

Неисправные или повреждённые мины уничтожаются на месте накладным зарядом.

Ранее российские сапёры рассказали, что Вооружённые силы Украины оставляют за собой заминированные земли, здания, транспорт и даже коробки конфет, когда отступают.

Министр агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной Республики Артём Крамаренко заявил, что сапёрам предстоит разминировать 4 тыс. га земель в освобождённых к настоящему времени районах республики.