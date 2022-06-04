В Херсонской области сообщили о блокировке банковских счетов жителей региона со стороны Киева

Официальный Киев заблокировал банковские счета на территории Херсонской области, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Люди не могу снять деньги. Их карточки перестали обслуживаться. Банкоматы, после отключения Украиной связи и интернета, не работают. Украина всё сделала, чтобы обокрасть людей», — сказал он РИА Новости.

По словам Стремоусова, речь идёт о «Приватбанке» и «Ощадбанке».

Вместе с этим он отметил, что в ближайшее время в регионе заработают банки, интегрированные в российскую банковскую систему. Стремоусов отметил, что это вопрос нескольких дней.

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо ранее сообщил, что в ближайшее время в Херсоне появится первое отделение российского банка.

В конце мая власти сообщили о введении рубля в полноценный оборот на территории Херсона.