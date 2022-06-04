В Казахстане наступил день тишины перед референдумом о поправках в Конституцию

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В Казахстане наступил день тишины в преддверии проведения референдума о внесении изменений и дополнений в Конституцию.

Об этом сообщает ТАСС.

Согласно местному законодательству в предшествующий референдуму день и в день голосования запрещается агитация. При этом все печатные материалы, включая плакаты, вывешенные ранее вне избирательных участков, могут остаться на прежних местах.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее назначил референдум по поправкам к Конституции республики на 5 июня.

Первый казахстанский президент Нурсултан Назарбаев заявил, что в ходе референдума поддержит внесение изменений в Конституцию Казахстана, предполагающих в том числе исключение упоминания о нём из основного документа страны.

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