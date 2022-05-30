Назарбаев заявил, что поддержит поправки к Конституции Казахстана

Первый казахстанский президент Нурсултан Назарбаев заявил, что в ходе предстоящего 5 июня референдума поддержит внесение изменений в Конституцию Казахстана, предполагающих в том числе исключение упоминания о нём из основного документа страны.

Как сообщило РИА Новости, текст интервью с Назарбаевым опубликовал в своём Telegram-канале казахстанский политолог Данияр Ашимбаев.

«Да, 5 июня я обязательно воспользуюсь своим правом, данным мне Конституцией, и приму участие в голосовании на референдуме», — сказал Назарбаев.

По его словам, он все эти годы поддерживал действия нынешнего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по реформированию и дальнейшему развитию республики.

«Можете не сомневаться, что поддержу и в этот раз», — сказал он.

Ранее Токаев назначил референдум по поправкам к Конституции республики на 5 июня.