Генсек ООН и Лукашенко обсудили по телефону ситуацию вокруг удобрений и зерна
- AP
Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Генсека Стефан Дюжаррик.
«Я могу подтвердить, что Генеральный секретарь ООН провёл разговор с президентом Лукашенко, чтобы обсудить общую ситуацию в отношении [экспорта] зерна и удобрений», — сказал Дюжаррик.
3 июня Евросоюз объявил о новых санкциях против Белоруссии, которые коснутся производителя удобрений «Беларуськалий» и его экспортного подразделения.
Помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин ранее заявил RT, что кризисы, наблюдаемые на рынках продовольствия и топлива, стали следствием ошибок США и Европы.
В частности, к этому привело «санкционное безумие Запада» последних месяцев.