Генсек ООН и Лукашенко обсудили по телефону ситуацию вокруг удобрений и зерна

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш по телефону обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко ситуацию с экспортом зерна и удобрений.

Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Генсека Стефан Дюжаррик.

«Я могу подтвердить, что Генеральный секретарь ООН провёл разговор с президентом Лукашенко, чтобы обсудить общую ситуацию в отношении [экспорта] зерна и удобрений», — сказал Дюжаррик.

3 июня Евросоюз объявил о новых санкциях против Белоруссии, которые коснутся производителя удобрений «Беларуськалий» и его экспортного подразделения.

Помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин ранее заявил RT, что кризисы, наблюдаемые на рынках продовольствия и топлива, стали следствием ошибок США и Европы.

В частности, к этому привело «санкционное безумие Запада» последних месяцев.