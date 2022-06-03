Премьер Белоруссии: Минск наладит поставки калия на рынки Африки, Азии и Южной Америки

Белоруссия в условиях санкций активно перестраивает потоки удобрений на рынки африканских, южноамериканских, азиатских стран, заявил журналистам белорусский премьер-министр Роман Головченко.

«Наши калийные потоки также активно переориентируются на рынки африканских, южноамериканских, азиатских стран, в том числе КНР. Поэтому сейчас происходит естественная диверсификация экспорта», — приводит его слова БЕЛТА.

Белорусская сторона «прилично прибавляет по стоимости товаров», подчеркнул премьер.

«За счёт этого получаем дополнительную валютную выручку. В целом по итогам первого квартала мы имеем положительное сальдо около $1 млрд. Это в нынешних условиях крайне важно, это обеспечивает стабильность нашего платёжного баланса», — сказал глава правительства.

3 июня Евросоюз объявил о новых санкциях против Белоруссии, которые коснутся производителя удобрений «Беларуськалий» и его экспортного подразделения.

Также европейские чиновники договорились наложить ограничения на «Белорусскую калийную компанию» и две табачные компании.