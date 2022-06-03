Премьер Белоруссии: Минск наладит поставки калия на рынки Африки, Азии и Южной Америки

Короткая ссылка
Белоруссия в условиях санкций активно перестраивает потоки удобрений на рынки африканских, южноамериканских, азиатских стран, заявил журналистам белорусский премьер-министр Роман Головченко.
Премьер Белоруссии: Минск наладит поставки калия на рынки Африки, Азии и Южной Америки
  • Gettyimages.ru

«Наши калийные потоки также активно переориентируются на рынки африканских, южноамериканских, азиатских стран, в том числе КНР. Поэтому сейчас происходит естественная диверсификация экспорта», — приводит его слова БЕЛТА.

Белорусская сторона «прилично прибавляет по стоимости товаров», подчеркнул премьер.

«За счёт этого получаем дополнительную валютную выручку. В целом по итогам первого квартала мы имеем положительное сальдо около $1 млрд. Это в нынешних условиях крайне важно, это обеспечивает стабильность нашего платёжного баланса», — сказал глава правительства.

3 июня Евросоюз объявил о новых санкциях против Белоруссии, которые коснутся производителя удобрений «Беларуськалий» и его экспортного подразделения.

Также европейские чиновники договорились наложить ограничения на «Белорусскую калийную компанию» и две табачные компании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить