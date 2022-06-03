Песков перечислил результаты российской спецоперации на Украине

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о текущих результатах специальной военной операции на Украине.
Песков перечислил результаты российской спецоперации на Украине
  • © Пресс-служба президента РФ

«Достигнуты определённые результаты: от пронацистски настроенных Вооружённых сил Украины, а также непосредственно от националистических элементов освобождены многие населённые пункты, обеспечена возможность людям приступить к налаживанию мирной жизни», — заявил Песков.

Он заверил, что работа по этим направлениям будет продолжаться до тех пор, пока все цели специальной военной операции не будут достигнуты.

19 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о начале новой фазы спецоперации на Украине.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что специальная военная операция на Украине продолжится, пока не будут достигнуты поставленные цели

Он также отметил, что основные задачи первого этапа спецоперации на Украине уже выполнены.

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