Delfi: в Латвии выявили первый случай заражения оспой обезьян

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Первый случай заболевания оспой обезьян обнаружили в Латвии. Об этом сообщает портал Delfi.
Delfi: в Латвии выявили первый случай заражения оспой обезьян
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«Центр контроля и профилактики заболеваемости (SPKC) проводит эпидемиологическое расследование в связи с первым подтверждённым случаем оспы обезьян в Латвии», — говорится в сообщении.

Уточняется, что заболевший мужчина заразился обезьяньей оспой за границей, он переносит заболевание в лёгкой форме.

Ранее британское Агентство по здравоохранению сообщило, что число случаев заболевания оспой обезьян в Великобритании превысило 200.

Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал ситуацию с заболеваемостью оспой обезьян.

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