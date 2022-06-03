Delfi: в Латвии выявили первый случай заражения оспой обезьян

Первый случай заболевания оспой обезьян обнаружили в Латвии. Об этом сообщает портал Delfi.

«Центр контроля и профилактики заболеваемости (SPKC) проводит эпидемиологическое расследование в связи с первым подтверждённым случаем оспы обезьян в Латвии», — говорится в сообщении.

Уточняется, что заболевший мужчина заразился обезьяньей оспой за границей, он переносит заболевание в лёгкой форме.

Ранее британское Агентство по здравоохранению сообщило, что число случаев заболевания оспой обезьян в Великобритании превысило 200.

Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал ситуацию с заболеваемостью оспой обезьян.