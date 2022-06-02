Число случаев заражения оспой обезьян в Великобритании превысило 200

Британское Агентство по здравоохранению сообщило, что число случаев заболевания оспой обезьян в Великобритании превысило 200.

«Агентство... выявило ещё 11 случаев оспы обезьян в Англии», — говорится в заявлении ведомства.

В итоге общее число подтверждённых случаев болезни только в Англии на 1 июня достигло 199 человек.

Учитывая пять случаев в Шотландии, два в Северной Ирландии и один в Уэльсе, общее число заболевших оспой обезьян в Великобритании достигло 207.

Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал ситуацию с заболеваемостью оспой обезьян.