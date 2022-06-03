Минобороны Белоруссии заявило о негативных последствиях накачки Украины вооружениями

Короткая ссылка
В Министерстве обороны Белоруссии высказались о поставках вооружения Украине рядом стран.
Минобороны Белоруссии заявило о негативных последствиях накачки Украины вооружениями
  • AP

Отмечается, что в Центральном доме офицеров под руководством начальника департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Валерия Ревенко состоялся круглый стол, организованный для представителей Минской ассоциации военных атташе.

«В рамках освещения текущей военно-политической обстановки был сделан акцент на том, что высокая степень её обострения в Восточно-Европейском регионе обусловлена следующими факторами... накачка Украины вооружениями и негативные последствия этого как для стран, выделяющих оружие, так и для Белоруссии», — говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны Белоруссии.

Ранее глава Минобороны Швеции Петер Хультквист заявил, что страна направит Украине дополнительную военную помощь. Речь идёт об оружии и о денежных средствах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить