Минобороны Белоруссии заявило о негативных последствиях накачки Украины вооружениями

В Министерстве обороны Белоруссии высказались о поставках вооружения Украине рядом стран.

Отмечается, что в Центральном доме офицеров под руководством начальника департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Валерия Ревенко состоялся круглый стол, организованный для представителей Минской ассоциации военных атташе.

«В рамках освещения текущей военно-политической обстановки был сделан акцент на том, что высокая степень её обострения в Восточно-Европейском регионе обусловлена следующими факторами... накачка Украины вооружениями и негативные последствия этого как для стран, выделяющих оружие, так и для Белоруссии», — говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны Белоруссии.

Ранее глава Минобороны Швеции Петер Хультквист заявил, что страна направит Украине дополнительную военную помощь. Речь идёт об оружии и о денежных средствах.