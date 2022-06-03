В Верховной раде Украины призвали Германию поставить Киеву тяжёлые вооружения

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Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук в ходе визита в Берлин заявил, что Киеву необходима поставка тяжёлого вооружения из Германии.

«Конечно, больше всего нам нужно современное оружие», — приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что Украина может использовать старое оружие, однако более новое является более эффективным.

«Вот почему мы ожидаем (поставки. — RT) и «Мардеров», и «Леопардов», — заключил Стефанчук.

Ранее Шольц объявил о решении Германии поставить Украине системы ПВО IRIS-T.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что требования Киева к Западу о поставках реактивных систем залпового огня являются прямой провокацией, нацеленной на то, чтобы вовлечь другие страны в ситуацию на Украине.

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