В Белоруссии завершили расследование дела о попытке захвата власти в стране
- РИА Новости
Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ведомство.
По уголовному делу в качестве обвиняемых привлечены пять человек.
Уголовное дело после ознакомления с ним обвиняемых и их защитников передано в Генеральную прокуратуру Белоруссии для направления в суд.
17 апреля 2021 года белорусский президент Александр Лукашенко заявил о задержании группы, планировавшей покушение на него и его детей.
В ФСБ России рассказали, что группа заговорщиков планировала осуществить государственный переворот в Белоруссии. Были задержаны имеющий двойное гражданство США и Белоруссии Юрий Зенкович и гражданин Белоруссии Александр Федута. Они признали свою вину.