В Белоруссии завершили расследование дела о попытке захвата власти в стране

КГБ Белоруссии завершил предварительное расследование уголовного дела о заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путём.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ведомство.

По уголовному делу в качестве обвиняемых привлечены пять человек.

Уголовное дело после ознакомления с ним обвиняемых и их защитников передано в Генеральную прокуратуру Белоруссии для направления в суд.

17 апреля 2021 года белорусский президент Александр Лукашенко заявил о задержании группы, планировавшей покушение на него и его детей.

В ФСБ России рассказали, что группа заговорщиков планировала осуществить государственный переворот в Белоруссии. Были задержаны имеющий двойное гражданство США и Белоруссии Юрий Зенкович и гражданин Белоруссии Александр Федута. Они признали свою вину.