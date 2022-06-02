Военно-гражданская администрация Запорожской области национализирует имущество, принадлежащее Украине. Указ об этом подписал глава администрации Евгений Балицкий.

Об этом сообщил РИА Новости замглавы администрации Андрей Трофимов.

«Сегодня глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о национализации имущества, принадлежащего Украине. Указ подписан в целях обеспечения государственных нужд, связанных с повышением общей эффективности и социальной ориентации экономики, а также для сохранения национального достояния для жителей Запорожской области», — сказал он.

Национализировать в собственность Запорожской области предстоит «земельные участки, природные ресурсы, объекты стратегических отраслей экономики» и имущества, «находившегося в собственности Украины по состоянию на 24 февраля 2022 года», пояснил Трофимов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что освобождённые регионы на юге Украины должны быть как можно скорее экономически интегрированы с регионами России.

На освобождённой территории Запорожской области введена бивалютная зона.