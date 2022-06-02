Администрация Запорожской области национализирует имущество, принадлежащее Украине

Короткая ссылка
Военно-гражданская администрация Запорожской области национализирует имущество, принадлежащее Украине. Указ об этом подписал глава администрации Евгений Балицкий.
Администрация Запорожской области национализирует имущество, принадлежащее Украине
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил РИА Новости замглавы администрации Андрей Трофимов.

«Сегодня глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о национализации имущества, принадлежащего Украине. Указ подписан в целях обеспечения государственных нужд, связанных с повышением общей эффективности и социальной ориентации экономики, а также для сохранения национального достояния для жителей Запорожской области», — сказал он.

Национализировать в собственность Запорожской области предстоит «земельные участки, природные ресурсы, объекты стратегических отраслей экономики» и имущества, «находившегося в собственности Украины по состоянию на 24 февраля 2022 года», пояснил Трофимов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что освобождённые регионы на юге Украины должны быть как можно скорее экономически интегрированы с регионами России.

На освобождённой территории Запорожской области введена бивалютная зона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить