В Киргизии задержан министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев

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В Киргизии задержан министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев, его подозревают в коррупции, сообщили РИА Новости в пресс-службе Генеральной прокуратуры республики.
В Киргизии задержан министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев
  • РИА Новости

«Выявлено, что руководство Минздрава совместно с некоторыми должностными лицами грубо нарушило постановление президента Кыргызской Республики «О неотложных мерах по развитию системы здравоохранения» и организовало способ отмывания денег», — сказали в ведомстве.

1 мая спецслужбы Киргизии задержали экс-главу Центризбиркома страны и бывшего губернатора Чуйской области Туйгунаалы Абдраимова.

Он подозревается в злоупотреблении положением.

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