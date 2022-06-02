В Киргизии задержан министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев
- РИА Новости
«Выявлено, что руководство Минздрава совместно с некоторыми должностными лицами грубо нарушило постановление президента Кыргызской Республики «О неотложных мерах по развитию системы здравоохранения» и организовало способ отмывания денег», — сказали в ведомстве.
1 мая спецслужбы Киргизии задержали экс-главу Центризбиркома страны и бывшего губернатора Чуйской области Туйгунаалы Абдраимова.
Он подозревается в злоупотреблении положением.