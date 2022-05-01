В Киргизии задержали бывшего председателя ЦИК страны
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Госкомитета Нацбезопасности республики.
«Задержан бывший председатель ЦИК КР Т. Абдраимов», — заявил представитель пресс-службы.
По версии следствия, Абдраимов, используя своё служебное положение, «вынудил должностных лиц сельской управы Жээк Иссык-Атинского района безвозмездно выделить мусорный полигон площадью 11,2 га ЗАО «Кайнар», в котором доля Т. Абдраимова составляет 95% акций».
Абдраимов уже доставлен в СИЗО ГКНБ.