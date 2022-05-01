В Киргизии задержали бывшего председателя ЦИК страны

Спецслужбы Киргизии задержали экс-главу Центризбиркома страны и бывшего губернатора Чуйской области Туйгунаалы Абдраимова. Он подозревается в злоупотреблении положением.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Госкомитета Нацбезопасности республики.

«Задержан бывший председатель ЦИК КР Т. Абдраимов», — заявил представитель пресс-службы.

По версии следствия, Абдраимов, используя своё служебное положение, «вынудил должностных лиц сельской управы Жээк Иссык-Атинского района безвозмездно выделить мусорный полигон площадью 11,2 га ЗАО «Кайнар», в котором доля Т. Абдраимова составляет 95% акций».

Абдраимов уже доставлен в СИЗО ГКНБ.