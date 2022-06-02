Промышленник: не менее 10 предприятий Донбасса могут войти в российский список системообразующих

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RT
Луганский промышленник, председатель совета директоров группы компаний «Маршал», член генсовета «Деловой России» Сергей Горохов рассказал в беседе с RT, что не менее десяти предприятий Луганской и Донецкой народных республик могут претендовать на включение в список системообразующих предприятий России.
Промышленник: не менее 10 предприятий Донбасса могут войти в российский список системообразующих
  • AP

«В настоящее время идёт активный процесс интеграции промышленных предприятий Донбасса в экономическую систему России. Многие наши заводы, несмотря на то что последние годы им приходилось работать в тяжелейших условиях блокады и военной агрессии со стороны Украины, смогли сохранить свои мощности, трудовые коллективы. Кому-то даже удалось увеличить объёмы производства, наладить выпуск новой продукции. Но, безусловно, наши заводы нуждаются в поддержке со стороны России», — рассказал он.

При этом Горохов подчеркнул, что российскими властями уже принят целый ряд важных решений, которые позволяют промышленникам Донбасса с большей уверенностью смотреть в будущее, планировать работу, строить долгосрочные стратегии развития.

«Секретарь генсовета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак сказал прямо: нет сомнений, что ЛНР, ДНР и Херсонская область войдут в состав России. И к этому шагу нужно готовиться уже сейчас, в том числе с точки зрения экономических процессов. Так, логичным представляется включение предприятий Донбасса в российский перечень системообразующих — для получения дополнительной поддержки. Не менее десяти крупных предприятий ДНР и ЛНР соответствуют одному или нескольким требованиям, которые предъявляются к претендующим на включение в этот список», — добавил специалист.

По оценкам эксперта, в список могут попасть Алчевский меткомбинат, Лугансктепловоз, Новокраматорский машзавод, Мариупольский меткомбинат имени Ильча, Ясиноватский машиностроительный завод, завод «Силур», Харцызский трубный завод, Луганский завод трубопроводной арматуры «Маршал», Северодонецкий «АЗОТ», Лисичанский НПЗ и ряд других предприятий.

«Если предприятия Донбасса будут признаны системообразующими в России, это даст безусловный импульс к развитию, более оперативному встраиванию нашего региона в экономику России, позволит эффективнее реализовать программы импортозамещения и выхода на новые рынки сбыта», — заключил собеседник RT.

Ранее Горохов выразил мнение в беседе с RT, что уцелевшее оборудование «Азовстали» может пойти на восстановление других мариупольских заводов.

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