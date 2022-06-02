В Мелитополе заявили о вывозе банками Украины денег для выплаты пенсий
- РИА Новости
Об этом Данильченко рассказала в интервью телеканалу «Миллет».
«Когда уходили с территории, банки вывезли отсюда денежную массу, которая была предназначена на выплату пенсий людям, а были даже случаи, когда то, что не успели вывезти, они уничтожили прямо в банках — миллионы, которые нужно было выплатить пенсионерам», — цитирует главу ВГА ТАСС.
Ранее сообщалось, что пенсионное обеспечение начали восстанавливать в Мариуполе. Для желающих оформить пенсию в Мариуполе начали работать четыре пункта Пенсионного фонда Донецкой Народной Республики. Первые выплаты начнутся уже в июне.