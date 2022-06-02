В Мелитополе заявили о вывозе банками Украины денег для выплаты пенсий

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Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Мелитополя Галина Данильченко сообщила, что банки Украины перед прекращением работы в Запорожской области вывезли и уничтожили деньги, которые предназначались для выплаты пенсий местным жителям.
В Мелитополе заявили о вывозе банками Украины денег для выплаты пенсий
  • РИА Новости

Об этом Данильченко рассказала в интервью телеканалу «Миллет».

«Когда уходили с территории, банки вывезли отсюда денежную массу, которая была предназначена на выплату пенсий людям, а были даже случаи, когда то, что не успели вывезти, они уничтожили прямо в банках — миллионы, которые нужно было выплатить пенсионерам», — цитирует главу ВГА ТАСС.

Ранее сообщалось, что пенсионное обеспечение начали восстанавливать в Мариуполе. Для желающих оформить пенсию в Мариуполе начали работать четыре пункта Пенсионного фонда Донецкой Народной Республики. Первые выплаты начнутся уже в июне.

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