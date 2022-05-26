Четыре отделения Пенсионного фонда ДНР открыли в Мариуполе

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Для желающих оформить пенсию в Мариуполе начали работать четыре пункта Пенсионного фонда Донецкой Народной Республики.
Четыре отделения Пенсионного фонда ДНР открыли в Мариуполе
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

Жители Мариуполя, имеющие право на получение пенсии, могут обратиться с заявлением на выплату в любое отделение Пенсионного фонда ДНР, открытое в Мариуполе.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника информационно-аналитического отдела администрации Мариуполя Андрея Киора.

«Сейчас пунктов, где принимают заявления, четыре — в каждом районе города. Достаточно оперативно осуществляется работа», — подчеркнул Киор.

По информации Министерства труда и социальной политики ДНР, на сегодняшний день более 35 тыс. эвакуированных жителей Украины обратились в пенсионный фонд республики за назначением выплаты. 

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