Четыре отделения Пенсионного фонда ДНР открыли в Мариуполе
- РИА Новости
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Жители Мариуполя, имеющие право на получение пенсии, могут обратиться с заявлением на выплату в любое отделение Пенсионного фонда ДНР, открытое в Мариуполе.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника информационно-аналитического отдела администрации Мариуполя Андрея Киора.
«Сейчас пунктов, где принимают заявления, четыре — в каждом районе города. Достаточно оперативно осуществляется работа», — подчеркнул Киор.
По информации Министерства труда и социальной политики ДНР, на сегодняшний день более 35 тыс. эвакуированных жителей Украины обратились в пенсионный фонд республики за назначением выплаты.