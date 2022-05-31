С июня жителям Мариуполя начнут выдавать пенсии и соцвыплаты
- РИА Новости
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«Выплаты будут производиться в 12 работающих отделениях «Почты Донбасса» по предъявлению паспорта», — говорится в сообщении.
Для оформления денежных выплат гражданам необходимо будет подать заявление на получение средств в Пенсионный фонд ДНР — отделения работают уже во всех районах города.
По информации Министерства труда и социальной политики ДНР, на 26 мая более 35 тыс. эвакуированных жителей Украины обратились в пенсионный фонд республики за назначением выплаты.