С июня жителям Мариуполя начнут выдавать пенсии и соцвыплаты

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Жители Мариуполя начнут с июня получать пенсии и социальные выплаты, заявили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
С июня жителям Мариуполя начнут выдавать пенсии и соцвыплаты
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

«Выплаты будут производиться в 12 работающих отделениях «Почты Донбасса» по предъявлению паспорта», — говорится в сообщении.

Для оформления денежных выплат гражданам необходимо будет подать заявление на получение средств в Пенсионный фонд ДНР — отделения работают уже во всех районах города.

По информации Министерства труда и социальной политики ДНР, на 26 мая более 35 тыс. эвакуированных жителей Украины обратились в пенсионный фонд республики за назначением выплаты. 

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