С июня жителям Мариуполя начнут выдавать пенсии и соцвыплаты

Жители Мариуполя начнут с июня получать пенсии и социальные выплаты, заявили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

«Выплаты будут производиться в 12 работающих отделениях «Почты Донбасса» по предъявлению паспорта», — говорится в сообщении.

Для оформления денежных выплат гражданам необходимо будет подать заявление на получение средств в Пенсионный фонд ДНР — отделения работают уже во всех районах города.

По информации Министерства труда и социальной политики ДНР, на 26 мая более 35 тыс. эвакуированных жителей Украины обратились в пенсионный фонд республики за назначением выплаты.