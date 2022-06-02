В ЛНР за истёкшие сутки погиб один человек в результате обстрелов со стороны ВСУ
«В результате обстрелов населённого пункта Кременная погиб мирный житель и восемь человек получили ранения», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Отмечается, что было выпущено 20 снарядов калибра 122 мм.
Кроме того, применялись миномёты. Всего было выпущено 14 мин.
Ранее украинские военные обстреляли Пантелеймоновку в ДНР.
До этого появилась информация, что в результате обстрела Макеевки со стороны украинской армии погибли ребёнок 2017 года рождения и женщина.