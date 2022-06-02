В ЛНР за истёкшие сутки погиб один человек в результате обстрелов со стороны ВСУ

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли Кременную и Первомайск в ЛНР, в результате чего один мирный житель погиб, ещё восемь получили ранения. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.