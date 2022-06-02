В ЛНР за истёкшие сутки погиб один человек в результате обстрелов со стороны ВСУ

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Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли Кременную и Первомайск в ЛНР, в результате чего один мирный житель погиб, ещё восемь получили ранения. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«В результате обстрелов населённого пункта Кременная погиб мирный житель и восемь человек получили ранения», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Отмечается, что было выпущено 20 снарядов калибра 122 мм.

Кроме того, применялись миномёты. Всего было выпущено 14 мин.

Ранее украинские военные обстреляли Пантелеймоновку в ДНР.

До этого появилась информация, что в результате обстрела Макеевки со стороны украинской армии погибли ребёнок 2017 года рождения и женщина

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