Украинские военные обстреляли Пантелеймоновку в ДНР

Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило об обстреле Пантелеймоновки со стороны украинских военных.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:25 — н. п. Новгородское — н. п. Пантелеймоновка (выпущено четыре снаряда калибра 122 мм)», — говорится в заявлении представительства в Telegram.

Также отмечается, что в 07:00 украинские войска выпустили по Горловке пять мин калибра 120 мм.

Ранее появилась информация, что в результате обстрела Макеевки со стороны украинской армии погибли ребёнок 2017 года рождения и женщина.