РИА Новости: ЮMoney запускает переводы с кошелька из России в Казахстан и Узбекистан
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сервиса.
«Деньги в Казахстан владельцы кошельков ЮMoney могут отправлять на карты Visa и Mastercard, а в Узбекистан — на карты платёжных систем Uzcard и Humocard», — отметили в компании.
Представитель ЮMoney Дмитрий Волков подчеркнул, что операции будут происходить также быстро, как и при межбанковских переводах внутри страны.
Ранее российский вице-премьер Александр Новак проинформировал, что Россия и Турция договорились о начале приёма карты МИР в турецких отелях и об увеличении её использования в банкоматах.
Он также заявил, что Россия и Иран обсуждают соединение своих национальных платёжных систем МИР и «Шетаб».