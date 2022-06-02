РИА Новости: ЮMoney запускает переводы с кошелька из России в Казахстан и Узбекистан

Российский сервис электронных платежей ЮMoney запускает трансграничные переводы из России на карты в Казахстан и Узбекистан.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сервиса.

«Деньги в Казахстан владельцы кошельков ЮMoney могут отправлять на карты Visa и Mastercard, а в Узбекистан — на карты платёжных систем Uzcard и Humocard», — отметили в компании.

Представитель ЮMoney Дмитрий Волков подчеркнул, что операции будут происходить также быстро, как и при межбанковских переводах внутри страны.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак проинформировал, что Россия и Турция договорились о начале приёма карты МИР в турецких отелях и об увеличении её использования в банкоматах.

Он также заявил, что Россия и Иран обсуждают соединение своих национальных платёжных систем МИР и «Шетаб».