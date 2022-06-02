Кабмин России обсудит договор сотрудничества с Таджикистаном в области пенсионного обеспечения 2 июня

Правительство России обсудит договор о сотрудничестве России и Таджикистана в сфере пенсионного обеспечения на заседании в четверг, 2 июня.

Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В сообщении уточняется, что правительство намерено рассмотреть вопрос о проекте федерального закона «О ратификации Договора между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения».

Ранее стало известно, что министр энергетики России Николай Шульгинов и вице-премьер правительства Таджикистана Усмонали Усмонзода обсудили сотрудничество в сфере энергетики.

В начале апреля правительство России внесло в Госдуму законопроект о денонсации соглашения о гарантиях прав граждан государств — участников СНГ в области пенсионного обеспечения.

Участниками соглашения, кроме России, являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Украина.