Кабмин России обсудит договор сотрудничества с Таджикистаном в области пенсионного обеспечения 2 июня
Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
В сообщении уточняется, что правительство намерено рассмотреть вопрос о проекте федерального закона «О ратификации Договора между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения».
Ранее стало известно, что министр энергетики России Николай Шульгинов и вице-премьер правительства Таджикистана Усмонали Усмонзода обсудили сотрудничество в сфере энергетики.
В начале апреля правительство России внесло в Госдуму законопроект о денонсации соглашения о гарантиях прав граждан государств — участников СНГ в области пенсионного обеспечения.
Участниками соглашения, кроме России, являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Украина.