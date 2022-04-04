Кабмин внёс в Госдуму проект о денонсации соглашения о пенсионных правах граждан стран СНГ
- РИА Новости
Документ размещён в думской электронной базе.
Ранее в Минтруде прокомментировали возможный выход России из соглашения о пенсионных гарантиях граждан СНГ.
В ведомстве отметили, что с подавляющим большинством стран-участниц уже есть свежие договорённости — двусторонние или многосторонние соглашения.
Как отметили в Минтруде, все уже назначенные пенсии сохраняются.
Соглашение о гарантиях пенсионных прав предполагает, что пенсии назначает и выплачивает государство постоянного проживания лица независимо от его гражданства.
При этом учитываются весь трудовой стаж и заработок, приобретённые на территории СССР до 1992 года, а также на территории стран-участниц с 1992 года.
Участниками соглашения, кроме России, являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Украина.