Кабмин внёс в Госдуму проект о денонсации соглашения о пенсионных правах граждан стран СНГ

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о денонсации соглашения о гарантиях прав граждан государств — участников СНГ в области пенсионного обеспечения.

Документ размещён в думской электронной базе.

Ранее в Минтруде прокомментировали возможный выход России из соглашения о пенсионных гарантиях граждан СНГ.

В ведомстве отметили, что с подавляющим большинством стран-участниц уже есть свежие договорённости — двусторонние или многосторонние соглашения.

Как отметили в Минтруде, все уже назначенные пенсии сохраняются.

Соглашение о гарантиях пенсионных прав предполагает, что пенсии назначает и выплачивает государство постоянного проживания лица независимо от его гражданства.

При этом учитываются весь трудовой стаж и заработок, приобретённые на территории СССР до 1992 года, а также на территории стран-участниц с 1992 года.

Участниками соглашения, кроме России, являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Украина.