РБК: Россия планирует выход из постсоветского соглашения о пенсиях в СНГ

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Россия намерена 1 января 2023 года денонсировать Соглашение о гарантиях прав граждан — участников СНГ в области пенсионного обеспечения.
РБК: Россия планирует выход из постсоветского соглашения о пенсиях в СНГ
  • РИА Новости

Как пишет РБК, об этом следует из проекта федерального закона, разработанного Минтрудом и МИД России.

Уточняется, что содержание документа изданию подтвердили федеральный чиновник и источник в правительстве.

В документе говорится, что «в странах — участницах соглашения произошёл переход от государственной системы пенсионного обеспечения к формированию пенсий на основе уплаченных страховых взносов, поэтому положения договора СНГ «уже не соответствуют идеологии и основополагающим принципам пенсионных систем», «не позволяют гражданам указанных государств в полной мере реализовать свои пенсионные права при выходе на пенсию».

Соглашение о гарантиях пенсионных прав предполагает, что пенсии назначает и выплачивает государство постоянного проживания лица независимо от его гражданства.

При этом учитываются весь трудовой стаж и заработок, приобрётенные на территории СССР до 1992 года, а также на территории стран-участниц с 1992 года.

Участниками соглашения, кроме России, являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Украина.

В ноябре 2021 года Пенсионный фонд России (ПФР) уточнил порядок выплаты пенсии россиянам, которые живут и работают в странах Содружества Независимых Государств.

Выплаты должны производить власти страны проживания с учётом стажа работы.

Чтобы получать страховую пенсию в рамках международных соглашений или договоров, гражданин должен обратиться в компетентный орган страны проживания.

Также в ПФР перечислили причины для прекращения выплаты пенсий.

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