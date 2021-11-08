В ПФР рассказали о ряде причин для прекращения выплаты пенсий

В Пенсионном фонде России напомнили о ряде случаев, при которых гражданин может перестать получать пенсию.

Об этом пишет «Московский комсомолец».

В частности, пенсия отменяется, если гражданин вовремя не подтвердит инвалидность.

Также причиной приостановки выплат может стать окончание срока действия вида на жительство.

Пенсия по потере кормильца перестаёт выплачиваться по достижении 18 лет. Если получатель обучается на очной форме, он имеет право на продление выплат до 23 лет.

Уточняется, что в этих случаях выплата пенсии приостанавливается на полгода. За это время человек должен предоставить в Пенсионный фонд необходимые документы, после чего выплаты возобновятся.

Как ранее рассказала замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева, с 2023 года власти перестанут выплачивать пенсии иностранным гражданам, чьё разрешение на пребывание в России закончилось.

Также в сентябре министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что индексация страховых пенсий по старости для неработающих пенсионеров в 2022 году составит 5,9%.