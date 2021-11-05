Экономист Григорьева сообщила об ужесточении контроля за выплатой пенсий иностранцам

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Замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева рассказала, что с 2023 года перестанут выплачивать пенсии иностранным гражданам, чьё разрешение на пребывание в России закончилось.

«Если иностранный гражданин выходит на пенсию, находясь в России, необходимым условием назначения ему пенсии является тот факт, что он работал по официальному трудовому договору», — объяснила Григорьева агентству «Прайм».

По её словам, в данный момент идёт работа по созданию единого реестра сведений о населении, куда будет вноситься в том числе и информация об иностранцах, въезжающих в страну и проживающих здесь временно и постоянно.

Григорьева отметила, что в реестре будет появляться информация об аннулировании документов, разрешающих нахождение иностранца в России, Пенсионный фонд будет приостанавливать начисление и выплату пенсии с первого числа месяца следующего за месяцем аннулирования.

Предполагается, что взаимодействие ПФР с единым федеральным реестром по вопросу оперативного получения информации об аннулированных видах на жительство может стартовать с 1 января 2023 года.

Ранее стало известно, что с ноября 2021 года гражданам, которым в октябре исполнилось 80 лет, повысят страховые выплаты по старости в два раза.

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