Экономист Григорьева рассказала, кому повысят пенсию в два раза в ноябре

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С ноября гражданам, которым в октябре исполнилось 80 лет, повысят страховые выплаты по старости в два раза, заявила замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

В комментарии агентству «Прайм» она напомнила, что в нынешнем году размер страховых пенсий составляет 6044,48 рублей. Следовательно, граждане в возрасте старше 80 лет будут получать 12088,96 рублей. По словам эксперта, соответствующая сумма будет приходить на счёт в месяце, следующем за месяцем рождения.

Григорьева также напомнила, что на данный момент российским законодательством не предусмотрены индексации пенсий для работающих пенсионеров.

«Но если пенсионер закончил работать в этом году и вышел на отдых не ранее июля, то ему будут произведены выплаты: пересчёт страховых выплат по старости, в который будут включены все индексации, которые он пропустил будучи трудоустроенным», — добавила экономист.

По информации «Российской газеты», сотрудники Пенсионного фонда России ​(ПФР) продолжат работу в период ограничений, поэтому нерабочие дни не скажутся на перечислении пенсионных выплат в финансовые и доставочные организации. 

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