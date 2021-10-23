В ПФР разъяснили порядок пенсионных выплат в нерабочие дни

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Сотрудники Пенсионного фонда России ​(ПФР) продолжат работу в период ограничений, период нерабочих дней не скажется на перечислении пенсионных выплат в финансовые и доставочные организации. Об этом пишет «Российская газета».

В ведомстве сообщили, что в период ограничений с 30 октября по 7 ноября сотрудники будут работать, и изменения могут коснуться только деятельности клиентских служб ПФР.

Гражданам рекомендуют заранее узнавать графики работы отделений фонда.

В «Почте России» уточнили, что также намерены работать по обычному графику за исключением трёх дней: 4 ноября все почтовые отделения будут закрыты, 3 ноября — закроются на час раньше, а 5 ноября работа планируется по графику субботы.

«Актуальный график работы отделений можно найти на сайте компании pochta.ru и в мобильном приложении», — разъяснил оператор.

Отмечается, что круглосуточные отделения в Москве и Санкт-Петербурге будут работать без изменений.

В российских регионах почтальоны доставят пенсии и пособия по расписанию, согласованному с региональными отделениями ПФР.

Ранее в ПФР рассказали, кто претендует на единовременную выплату из пенсионных накоплений.

Юрист Алексей Гавришев объяснил, что с 1 октября в честь Дня пожилого человека правительство увеличит пенсионные выплаты и расширит льготы.

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