В ПФР разъяснили порядок пенсионных выплат в нерабочие дни
В ведомстве сообщили, что в период ограничений с 30 октября по 7 ноября сотрудники будут работать, и изменения могут коснуться только деятельности клиентских служб ПФР.
Гражданам рекомендуют заранее узнавать графики работы отделений фонда.
В «Почте России» уточнили, что также намерены работать по обычному графику за исключением трёх дней: 4 ноября все почтовые отделения будут закрыты, 3 ноября — закроются на час раньше, а 5 ноября работа планируется по графику субботы.
«Актуальный график работы отделений можно найти на сайте компании pochta.ru и в мобильном приложении», — разъяснил оператор.
Отмечается, что круглосуточные отделения в Москве и Санкт-Петербурге будут работать без изменений.
В российских регионах почтальоны доставят пенсии и пособия по расписанию, согласованному с региональными отделениями ПФР.
Ранее в ПФР рассказали, кто претендует на единовременную выплату из пенсионных накоплений.
Юрист Алексей Гавришев объяснил, что с 1 октября в честь Дня пожилого человека правительство увеличит пенсионные выплаты и расширит льготы.