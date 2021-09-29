В ПФР рассказали, кто претендует на единовременную выплату из пенсионных накоплений
- РИА Новости
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Отмечается, что в настоящее время денежные средства могут получить мужчины 1953—1967 годов рождения и женщины, родившиеся в период с 1957 по 1966 год.
Ещё одним обязательным условием для выплаты является официальное трудоустройство в период с 2002 по 2004 год и отчисление страховых взносов в Пенсионный фонд.
В ПФР уточнили, что единовременная выплата не назначается лицам, которым ранее была установлена накопительная пенсия.
Ранее в Пенсионном фонде рассказали о плановых и внеплановых случаях повышения пенсий в течение года.