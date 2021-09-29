В ПФР рассказали, кто претендует на единовременную выплату из пенсионных накоплений

Мужчины при достижении возраста 60 лет и женщины при достижении 55 лет могут претендовать на единовременную выплату средств пенсионных накоплений. Об этом рассказали в отделении Пенсионного фонда по Нижегородской области.

Отмечается, что в настоящее время денежные средства могут получить мужчины 1953—1967 годов рождения и женщины, родившиеся в период с 1957 по 1966 год.

Ещё одним обязательным условием для выплаты является официальное трудоустройство в период с 2002 по 2004 год и отчисление страховых взносов в Пенсионный фонд.

В ПФР уточнили, что единовременная выплата не назначается лицам, которым ранее была установлена накопительная пенсия.

Ранее в Пенсионном фонде рассказали о плановых и внеплановых случаях повышения пенсий в течение года.