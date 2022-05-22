Глава Минэнерго России и вице-премьер Таджикистана обсудили сотрудничество в энергетике

Министр энергетики России Николай Шульгинов и вице-премьер правительства Таджикистана Усмонали Усмонзода обсудили сотрудничество в сфере энергетики.

Об этом РИА Новости сообщили в посольстве России в Душанбе.

«Вопросы сотрудничества в энергетике и электроэнергетике рассмотрели вице-премьер правительства Таджикистана Усмонали Усмонзода и министр энергетики России Николай Шульгинов, который призвал поддержать участие России в Координационном электроэнергетическом совете стран Центральной Азии в качестве полноправного члена», — сказал собеседник агентства.

Также сообщается, что в ходе встречи Шульгинова с министром энергетики и водных ресурсов Далером Джумой обсуждались работа совместного предприятия ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» и вопросы безаварийного функционирования энергосистем в Центральной Азии.

Как ранее сообщала НСН, заместитель мэра Москвы столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что товарооборот между Россией и Таджикистаном вырос за прошлый год на 91,3%.