Глава Минэнерго России и вице-премьер Таджикистана обсудили сотрудничество в энергетике

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Министр энергетики России Николай Шульгинов и вице-премьер правительства Таджикистана Усмонали Усмонзода обсудили сотрудничество в сфере энергетики.
Глава Минэнерго России и вице-премьер Таджикистана обсудили сотрудничество в энергетике
  • РИА Новости

Об этом РИА Новости сообщили в посольстве России в Душанбе.

«Вопросы сотрудничества в энергетике и электроэнергетике рассмотрели вице-премьер правительства Таджикистана Усмонали Усмонзода и министр энергетики России Николай Шульгинов, который призвал поддержать участие России в Координационном электроэнергетическом совете стран Центральной Азии в качестве полноправного члена», — сказал собеседник агентства.

Также сообщается, что в ходе встречи Шульгинова с министром энергетики и водных ресурсов Далером Джумой обсуждались работа совместного предприятия ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» и вопросы безаварийного функционирования энергосистем в Центральной Азии.

Как ранее сообщала НСН, заместитель мэра Москвы столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что товарооборот между Россией и Таджикистаном вырос за прошлый год на 91,3%.

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