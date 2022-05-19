Товарооборот между Москвой и Таджикистаном вырос более чем на 91% по итогам 2021 года

Заммэра российской столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что товарооборот между Москвой и Таджикистаном вырос за прошлый год на 91,3%.

Об этом сообщает НСН.

«В 2021 году товарооборот между Москвой и Таджикистаном составил более $174 млн, что на 91,3% больше показателя 2020 года. В общем товарообороте России с Таджикистаном доля города в прошлом году достигла 14,4%», — отметил вице-мэр.

Он также рассказал, что Москва поставляла товары в Таджикистан на сумму около $133 млн в 2021 году, что на 59,6% больше, чем в 2020-м.

Импорт увеличился по сравнению с 2020 годом в 5,3 раза и превысил $41 млн.

Ранее гендиректор Российско-турецкого делового совета при ТПП России Алексей Егармин в интервью «Известиям» рассказал, что товарооборот России и Турции увеличился минимум на 30% в марте текущего года.