Мэр Горловки сообщил о ранении пенсионерки в жилмассиве «Солнечный»

Пожилая женщина в жилмассиве «Солнечный» получила осколочное ранение голени из-за обстрела со стороны ВСУ, заявил мэр Горловки Иван Приходько.

«В жилом массиве «Солнечный» осколочное ранение голени получила пожилая женщина 1948 года рождения», — написал он в Telegram.

Пострадавшую госпитализировали в городскую больницу №2.

Ранее мэр Горловки сообщил об обстреле детского сада со стороны Украины.

29 мая заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские военные усилили интенсивность обстрелов Донецка и Горловки, выпустив по ним более 100 снарядов.