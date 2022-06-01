Мэр Горловки сообщил о ранении пенсионерки в жилмассиве «Солнечный»
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«В жилом массиве «Солнечный» осколочное ранение голени получила пожилая женщина 1948 года рождения», — написал он в Telegram.
Пострадавшую госпитализировали в городскую больницу №2.
Ранее мэр Горловки сообщил об обстреле детского сада со стороны Украины.
29 мая заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские военные усилили интенсивность обстрелов Донецка и Горловки, выпустив по ним более 100 снарядов.