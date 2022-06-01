Мэр Горловки сообщил о ранении пенсионерки в жилмассиве «Солнечный»

Короткая ссылка
Пожилая женщина в жилмассиве «Солнечный» получила осколочное ранение голени из-за обстрела со стороны ВСУ, заявил мэр Горловки Иван Приходько.
Мэр Горловки сообщил о ранении пенсионерки в жилмассиве «Солнечный»
  • Gettyimages.ru

«В жилом массиве «Солнечный» осколочное ранение голени получила пожилая женщина 1948 года рождения», — написал он в Telegram.

Пострадавшую госпитализировали в городскую больницу №2.

Ранее мэр Горловки сообщил об обстреле детского сада со стороны Украины.

29 мая заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские военные усилили интенсивность обстрелов Донецка и Горловки, выпустив по ним более 100 снарядов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить