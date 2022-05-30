Мэр Горловки Приходько сообщил об обстреле детского сада со стороны Украины

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Украинские вооружённые формирования обстреляли детский сад №109 в Горловке. Здание получило осколочные повреждения.
Мэр Горловки Приходько сообщил об обстреле детского сада со стороны Украины
  • AP

Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своём официальном Telegram-канале.

Кроме того, глава города сообщает о ещё нескольких украинских снарядах, упавших на территории Горловки, в районе фабрики «Калининская» и торгового дома «Горняк».

29 мая заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские военные усилили интенсивность обстрелов Донецка и Горловки, выпустив по ним более 100 снарядов.

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