Мэр Горловки Приходько сообщил об обстреле детского сада со стороны Украины

Украинские вооружённые формирования обстреляли детский сад №109 в Горловке. Здание получило осколочные повреждения.

Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своём официальном Telegram-канале.

Кроме того, глава города сообщает о ещё нескольких украинских снарядах, упавших на территории Горловки, в районе фабрики «Калининская» и торгового дома «Горняк».

29 мая заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские военные усилили интенсивность обстрелов Донецка и Горловки, выпустив по ним более 100 снарядов.