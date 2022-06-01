ВСУ открыли огонь по Ясиноватой из РСЗО «Град»

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Украинские военнослужащие обстреляли Ясиноватую из РСЗО «Град», сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
ВСУ открыли огонь по Ясиноватой из РСЗО «Град»
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«ВФУ с позиций в Авдеевке нанесли удар по Ясиноватой с применением РСЗО БМ-21 «Град», — говорится в заявлении.

Также сообщалось, что в результате обстрела со стороны украинской армии Ясиновского коксохимического завода ранение получил мирный житель Донецкой Народной Республики.

Начальник Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава ДНР Дмитрий Калашников ранее отметил, что в республике зафиксировали гибель более 8,6 тыс. жителей с 2014 года в результате боевых действий.

По его словам, подсчёт погибших ведут и на освобождённых территориях.

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