Мирный житель ДНР получил ранение при обстреле ВСУ коксохимического завода

В результате обстрела со стороны украинской армии Ясиновского коксохимического завода ранение получил мирный житель Донецкой Народной Республики.

«ВФУ обстреляли Ясиновский коксохимический завод, ранение получил один человек», — говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР.

Начальник Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава ДНР Дмитрий Калашников ранее заявил, что в республике зафиксировали гибель более 8,6 тыс. жителей с 2014 года в результате боевых действий.

По его словам, подсчёт погибших ведут и на освобождённых территориях.