Мирный житель ДНР получил ранение при обстреле ВСУ коксохимического завода
- РИА Новости
«ВФУ обстреляли Ясиновский коксохимический завод, ранение получил один человек», — говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР.
Начальник Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава ДНР Дмитрий Калашников ранее заявил, что в республике зафиксировали гибель более 8,6 тыс. жителей с 2014 года в результате боевых действий.
По его словам, подсчёт погибших ведут и на освобождённых территориях.