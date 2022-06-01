РИА Новости: бойцы морской пехоты ВСУ пожаловались на преступные приказы руководства

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Военнослужащие 18-го батальона морской пехоты ВСУ пожаловались на руководство подразделения, которое отдаёт «преступные приказы», сообщает РИА Новости со ссылкой на видео, которое распространилось в Telegram-каналах.
РИА Новости: бойцы морской пехоты ВСУ пожаловались на преступные приказы руководства
  • AP

Как пишет агентство, на видео солдаты «обращаются к обществу за помощью» с просьбой «повлиять на высшее руководство батальона и бригады за их преступные приказы».

Уточняется, что, по словам одного из военных на видео, его подразделение за четыре дня потеряло минимум 80 человек ранеными и убитыми.

24 мая издание «СТРАНА.ua» сообщило, что украинские военнослужащие 115-й бригады ВСУ обратились к президенту Владимиру Зеленскому и главнокомандующему Валерию Залужному и заявили об отказе выполнять боевое задание в Северодонецке из-за плохого обеспечения.

В другом ролике показаны военные из той же бригады, утверждается, что они отправлены в СИЗО как дезертиры.

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