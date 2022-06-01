Пострадавший при теракте в Мелитополе волонтёр прооперирован, остаётся в тяжёлом состоянии

Волонтёр, который получил ранения при теракте в Мелитополе, прооперирован, он находится в стабильно тяжёлом состоянии. Раненая девушка проходит реабилитацию. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Парень 25 лет находится в стабильно тяжёлом состоянии, он прооперирован, у него множественные ранения конечностей и грудной клетки. Но врачи говорят, что угрозы жизни нет, он идёт на поправку, за эти два дня много сделано для его реабилитации. Девушка пострадала значительно меньше, она проходит курс реабилитации намного быстрее, потому что поражающих элементов до неё долетело намного меньше», — рассказал Рогов ТАСС.

30 мая корреспондент RT Илья Васюнин в стриме «Летучка» рассказал о мощном взрыве автомобиля Mercedes с украинскими номерами в центре Мелитополя.

По данным властей, пострадали 28-летняя девушка и 25-летний парень. Они оказывали гуманитарную помощь в Мелитополе и Мелитопольском районе.

Взрыв автомобиля в центре Мелитополя квалифицировали как теракт.